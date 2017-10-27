Мінрегіон: конкурс у директорати відбувається публічно і прозоро

У рамках реформування державної служби у Мінрегіоні створено п’ять директоратів: регіонального розвитку, з питань розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою, Директорат енергоефективності, Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції, а також – фінансових механізмів сталого місцевого та регіонального розвитку.

15 вересня 2017-го у Міністерстві стартував конкурс на перші 70 посад фахівців з питань реформ у п’яти директоратах. Підготовка до старту відбувалася максимально відкрито. Відповідні оголошення із усієї докладною інформацією опублікували на інтернет-порталі Мінрегіону, на сайті career.gov.ua, популярних сайтах із працевлаштування rabota.ua, work.ua. Кандидати могли подавати документи особисто, поштою або через портал вакансій career.gov.ua до 9 жовтня.

Конкурс оголошено на три категорії посад: генеральних директорів, керівників експертних груп та державних експертів. Державні експерти в одній експертній групі розрізняються за обов’язками. Серед них – розробники політики, аналітики, юристи та фахівці з координації і планування політики. Спеціалізація посади зазначена в оголошенні, з огляду на обов’язки та вимоги. У конкурсі могли взяти участь як кандидати з досвідом держслужби та органів місцевого самоврядування, так і – підприємств, установ та організацій будь-якої форми власності.

Базовими вимогами до кандидатів були наявність вищої освіти, досвіду роботи у відповідній сфері (для керівних посад), наявність професійних знань та компетенцій. Безумовно, людина повинна мати уявлення про галузь, в який планує працювати, знати відповідне законодавство, розуміти процеси аналізу, формування та реалізації політики, тощо. Від кандидатів на керівні посади очікуємо лідерських якостей, знань та навичок управління людьми та процесами, концептуального мислення. Важливий критерій для державних експертів –вміння аналізувати інформацію та робити правильні висновки. Кандидати повинні бути орієнтовані на результат, вміти ясно формулювати думки, мати стійкість до стресу. Всі вимоги для кожної посади докладно описані в оголошеннях. Загалом конкурс складався із п’яти етапів.

Першим стало подання заяв та пакету документів. Кандидатам надали можливість подавати заяви на декілька посад. Більшість із них подали заяви на 2-3 посади. Але були і претенденти на 16, 20 і 36 посад. Рекордсменом став кандидат на 46 посад. Загалом було подано 2,7 тисячі заяв, з яких — 1,8 тисяч відповідали всім вимогам. До конкурсу допустили 648 кандидатів. Останнього тижня у Мінрегіоні отримували щодня 300-400 заяв через сайт та більше 100 – особисто.

Служба управління персоналом перевірила усі надані документи. Серед основних помилок були неправильно вказані назви посад, неточності у деклараціях, відсутність посвідчення про атестацію з вільного володіння державною мовою тощо. Усім кандидатам було сказано про помилки та надано можливість їх виправити. Лише в останній день прийому документів, кандидати фізично не мали такої нагоди.

Другим етапом відбору є тестування на абстрактне, числове і вербальне мислення. Перший тип тестування здійснюють для оцінки здібностей людини мислити, визначати причинно-наслідкові зв’язки. Другий – аби оцінити здатність кандидата розуміти та працювати з числовою інформацією. Третє тестування мало визначити готовність людини працювати з текстовою інформацією. Усі кандидати на однакові групи посад складали однакове тестування. Приміром, юристи – вербальне, аналітики – числове. Тестування на абстрактне мислення – обов’язкове для усіх груп. За результатами цього етапу конкурсу визначили 437 кандидати, які склали його успішно.

Третій етап конкурсного відбору – розв’язання ситуаційних завдань мали засвідчити рівень професійної компетенції кожного кандидата. Усі кандидати, які претендують на зайняття однієї посади, розв’язували однакові ситуаційні завдання. Перевірка професійних знань відбувалася письмово – шляхом вирішення завдань розроблених на підставі типових, затверджених НАДС http://nads.gov.ua/sites/default/files/imce/189-11.pdf. Таким чином було перевірено розуміння кандидатами процесів аналізу, формування та реалізації політики – основних функцій, які виконує Міністерство. У вимогах до усіх посад було зазначено знання переліку нормативно-правових актів (до 5 документів). Достатньо було у відповіді зазначити їх назву, основні цілі та завдання. Багато кандидатів саме на цьому етапі остаточно усвідомили обов’язки фахівця з питань реформ.

Усім кандидатам, які подавали документи на кілька посад, потрібно було скласти відповідну кількість завдань. До перевірки професійних знань у Мінрегіоні залучили незалежних експертів. Кандидати, які на даному етапі отримали середній бал 0,5 або нижче за однією з вимог, вважаються такими, що не пройшли конкурс. У результаті з 437 кандидатів до наступного етапу допущено 142.

Усні завдання для оцінки професійних компетенцій кандидатів комісія обрала з переліку, затвердженого НАДС. Ці завдання не враховують специфіку посади, але дозволяють оцінити рівень ділових та особистісних якостей. Кандидати письмово вирішували кейс та презентували рішення. Комісія оцінювала рівень стратегічного бачення, концептуального та інноваційного мислення претендента, його комунікативні навички, орієнтованість на результат, витривалість та стресостійкість. Більшість претендентів впоралися із відповідями. До наступного етапу було допущено 76 конкурсантів.

Четвертий етап відбору – тестування на знання Конституції України, законодавства про державну службу, антикорупційного законодавства тощо. Тестування є автоматизованим і передбачає відповідь на 40 питань за 40 хвилин. Для кандидатів цей етап виявився одним із найпростіших. Тестування не склало лише 3 особи. Це пояснюється тим, що відповіді на ці тести є у вільному доступі. До того, чимало кандидатів вже мають досвід складання тестів на інших конкурсах на посади державної служби.

Варто зауважити, що понад 60% кандидатів, які дійшли до фіналу конкурсу, не являються держслужбовцями.

П’ятий вирішальний етап – співбесіда з конкурсною комісією. Тут оцінюють професійні знання, а також рівень розвитку компетенцій. До співбесіди залучено незалежних експертів з управління персоналом, які допоможуть комісії оцінити відповідність кандидата до встановлених вимог. 30 жовтня та 1 листопада буде оголошено переможців конкурсу. Співбесіду складатимуть 73 особи. На деякі посади на цьому етапі претендентів не залишилось, тому буде оголошено повторний конкурс.

Принциповими умовами конкурсу була максимальна прозорість і відкритість кожного етапу відбору. З цією метою на всіх етапах здійснювали відеофіксацію, було залучено незалежних експертів. За перебігом конкурсу спостерігає незалежний представник рекрутингової компанії. Таким чином дотримано всіх умов, передбачених процедурою. Щоразу відкрито публікували списки претендентів, допущених до наступного етапу. На жаль, у комісії на даному етапі немає можливості публікувати самі результати (це не є публічною інформацією), а також – спілкуватися безпосередньо із кожним кандидатом, зокрема, аргументувати отримані ним оцінки. Але після завершення конкурсу кожен учасник отримає можливість зустрітися з представниками комісії і отримати відповіді на усі запитання.

Процедура конкурсу виявилася досить ефективною і такою, що дозволяє виявити здібних кандидатів, які відповідають встановленим вимогам. Водночас виявлено і певні недоліки. Перед оголошенням наступних конкурсів запропонуємо їх усунути.

По-перше, необхідно підвищити рівень автоматизації. Адже жоден портал, які використовуються у процесі конкурсу, не дозволяє формувати та зберігати бази даних та здійснювати комунікацію із кандидатами. Через це існує значний обсяг ручної роботи та ускладнено зворотній зв’язок.

По-друге, власне процедура конкурсу надає недостатньо часу на збір і подання документів кандидатами, здійснення достатньо складних етапів конкурсу, опрацювання результатів. Приміром, тільки на отримання посвідчення про володіння державною мовою потрібно більше 10 днів.

Втім, попри ці негаразди кандидати реально змогли пройти конкурсний відбір. Формувати політику та реформувати країну – складна та відповідальна робота. Тож претенденти мусять це усвідомлювати.