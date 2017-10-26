На Запоріжжі викрито на хабарах посадовців Держагентства водних ресурсів

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарах керівництво Запорізького регіонального управління Держагентства водних ресурсів.

Правоохоронці встановили, що двоє керівників управління через підлеглих систематично вимагали гроші із підприємців за погодження дозвільних документів.

Оперативники спецслужби задокументували, що чиновники, зокрема, вимагали з однієї з комерційних структур п'ятнадцять тисяч гривень за погодження документації на водопостачання комунальному підприємству.

Співробітники СБ України затримали посадовців, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, на робочих місцях під час отримання всієї суми хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії.

[Фото Служба безпеки України.]