Військова прокуратура проводить обшуки в офісах банку "Капітал"

У четвер, 26 жовтня, слідчими Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України на підставі відповідних дозволів суду проводяться обшуки за місцями проживання осіб, причетних до керівництва банку «Капітал» та місцем розташування офісних приміщень, які використовуються бізнес-структурами кінцевого власника цього банку в бізнес-центрі «Гулівер».

Встановлено, що протягом 2011-2013 років саме завдяки вказаній банківській установі здійснювались грошові перерахування, направлені на незаконне відшкодування ПДВ, функціонували так звані «податкові майданчики» та забезпечувалось переведення грошей з іноземних країн на банківські рахунки підконтрольних О. Клименку підприємств (група «Юнісон»).

В рамках досудового розслідування, яке здійснюється Головною військовою прокуратурою у кримінальному провадженні за підозрою колишнього голови Державної податкової служби України та в подальшому Міністра доходів та зборів України О. Клименка в участі в організованій В. Януковичем злочинній організації, вчиненні у її складі тяжкого злочину у сфері службової діяльності, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі у великому розмірі та у вчиненні у 2011-2017 роках легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом організованою групою в особливо великих розмірах, на причетність у вчинених О. Клименком злочинах наразі перевіряються колишні службові особи банку «Капітал» та його кінцевий власник громадянин Е., який, окрім українського громадянства, має громадянство Ізраїлю.

В подальшому, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинені дії службовими особами банку «Капітал» за вказівкою його кінцевого власника забезпечено знищення всієї банківської інформації, яка зберігалась на комп’ютерних носіях.

Наразі слідством встановлено місцезнаходження значної частини нібито знищеного серверного обладнання банку «Капітал» і здобуто неспростовні докази функціонування злочинної організації.

Також слідчими Головної військової прокуратури проводиться обшук за місцем проживання колишнього керівника Київського відділення Публічного акціонерного товариства «АКБ «Капітал», який є батьком одного із народних депутатів України.

Метою проведення слідчих дій є необхідність відшукання документів банку «Капітал», підприємств групи «Юнісон» та інших речей і документів, які можуть мати доказове значення для кримінального провадження.

Нагадаємо, Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 1 ст. 256 (сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та іншими статтями Кримінального кодексу України.