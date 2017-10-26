Від вибуху поруч із Мосійчуком загинули двоє. СБУ вивчає версії

Служба безпеки розслідує факт вибуху у Києві, в результаті якого постраждав народний депутат України Ігор Мосійчук та ще четверо громадян, двоє з яких загинули.

Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

У коментарі "Українській правді" вона уточнила, що крім охоронця народного депутата загинув місцевий мешканець 1981 року народження. Він просто проходив поруч.

Стан постраждалої жінки стабільний, вона перебуває в лікарні.

Ігоря Мосійчука та політтехнолога Віталія Балу прооперовано.

Слідчі Головного управління СБУ у Києві та області відкрили кримінальне провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації).

"Наразі слідство розглядає всі версії, вже встановлено що невідомі підірвали мопед поблизу місця пересування депутата", – сказано в повідомленні.

На місці подій працює спільна слідчо-оперативна група правоохоронців, яка встановлює деталі трагедії.

За даними поліції, 25 жовтня близько 22-ї вечора стався вибух по вулиці Адама Міцкевича у Солом'янському районі Києва. У ньому постраждав нардеп Ігор Мосійчук та ще четверо осіб.

Спершу повідомлялося про одного загиблого – охоронця депутата, який не пережив поранень.

Нардеп Дмитро Лінько повідомив, що загиблого охоронця звали Руслан Кушнір. А помічник депутата Олега Ляшка на громадських засадах Юрій Федун повідомив, що загиблого перехожого звали Михайло.

Вибух кваліфіковано як теракт.