НАБУ розшукує підозрюваних у кримінальному провадженні за фактом розтрати коштів Міноборони

Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваних у кримінальному провадженні за фактом розтрати коштів Державного бюджету України в особливо великих розмірах під час закупівлі палива для Міністерства оборони України.

Гарькавого Володимира Віталійовича, 10.03.1983 року народження, уродженець міста Дніпро, громадянин України, зареєстрований за адресою в м. Київ, фактично проживаючий у м. Дніпро.

Майко Вадима Михайловича,, 22.04.1966 року народження, уродженець м. Кам'янське (Дніпродзержинськ) Дніпропетровської області, громадянин України, зареєстрований за адресою у м. Кам'янське.