На Чернігівщині затримано посадову особу на хабарі у 68 тисяч гривень

У вівторок, 24 жовтня 2017 року, в рамках кримінального провадження зареєстрованого за фактом вимагання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України) під процесуальним керівництвом прокуратури Чернігівської області слідчими Головного управління Національної поліції в області спільно з працівниками Управління захисту економіки в області викрито одного із сільських голів Чернігівщини під час одержання 68 тис грн неправомірної вигоди від керівника сільгосппідприємства за сприяння у прийнятті рішення про продаж приміщення та виділення землі для здійснення підприємницької діяльності.

Безпосередньо під час одержання обумовленої суми коштів посадовця затримано правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі триває обшук за місцем роботи підозрюваної особи, а також проводяться інші необхідні першочергові слідчі та процесуальні дії, спрямовані на повне, всебічне та неупереджене з’ясування всіх обставин події, повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Довідково: санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.