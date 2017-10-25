У Запоріжжі шестеро копів знешкодили банду викрадачів

"Відважний Карний розшук! - написав він. - Відважні чоловіки, на чолі з начальником Шевченківського відділу Беділо Андрієм, отримали виклик про те, що троє в масках викрали людину - заштовхали в багажник і відвезли. Ці "наші вундеркінди" не чекаючи результатів роботи заслонів, виставлених нами, самі вирахували зловмисників і не чекаючи підмоги колег, в шістьох знешкодили групу з 12 осіб і звільнили викраденого, на місці працює СОГ. Деталі - безсонна ніч для нас. Мораль - ми робимо свою роботу і ці хлопці, ризикуючи своїм життям, не чекають похвали або захоплення - вони зробили те що повинні".