Фейкова новина про попередження замаху на Порошенка здійснювалася з сусідньої країни

Служба безпеки України вже повідомляла, що розсилка фейкової новини про попередження замаху на Президента України здійснювалася з поштового серверу однієї з сусідніх країн з підміною справжньої адреси прес-служби.

Проте, деякі політики продовжують шукати конспірологічні причини відправлення цієї фальшивки та озвучувати у ЗМІ фантастичні версії. Тому СБУ звертає увагу на ще кілька відвертих «ляпів», яких припустилися автори фейку.

На розісланих постановочних фото присутні спецпризначенці з написом «СБУ» на спині. Шеврон синього кольору ніколи не використовувався співробітниками центру спеціальних операцій «А» СБ України. В організаторів навіть не вистачило часу чи розуму перевірити це у відкритих джерелах, тому використовували те, що потрапило в очі в найближчому «воєнторзі».

Чомусь нікого не здивувало, що у тексті нібито розісланому з офіційної скриньки прес-служби СБУ, вона займається самоцитуванням: «Про це сповіщає прес-служба СБУ». Не будемо наводити стилістичні невідповідності фейкового тексту реальним новинам з сайту СБ України, хто хоче порівняє.

Привертають до себе увагу ще два моменти. По-перше, у псевдоповідомленні прямо йдеться про встановлену причетність до організації «замаху» лідерів протестів під Верховною Радою. По-друге, на одному із змонтованих фото у диверсанта начебто вилучено посвідчення «Учасника бойових дій».

Саме ці аспекти, після першого спростування від СБУ, лягли в основу нових версій, зокрема нібито запланованого владою «розгону» наметового містечка під парламентом, якому дали інформаційний «фальстарт». Повідомляємо, що, попри всі бажання організаторів «масових» протестів у центрі столиці, правоохоронці не збираються застосовувати силу до їхніх учасників. З такими лідерами вони самі невдовзі розійдуться.