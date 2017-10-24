Саакашвілі переїжджає у наметове містечко під Верховною Радою

Екс-президент Грузії, лідер партії "Рух нових сил" Михайло Саакашвілі заявив, що має намір переїхати в наметове містечко біля будівлі Верховної Ради. Про це повідомив в ході прес-конференції в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я прийняв рішення перейти до протестуючих на площу перед Радою", - заявив Саакашвілі.

Він також закликав лідерів опозиції, зокрема мера Львова, лідера партії "Самопоміч" Андрія Садового та лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка приєднатися до нього.

"Хочу закликати лідерів опозиції – Садового, Анатолія Гриценка і всіх інших – прийти до нас, прийти до мене", - сказав політик.

Зазначимо, що сьогодні Державна міграційна служба відмовилася надавати Саакашвілі політичний притулок в Україні.

Нагадаємо, що під стінами Верховної Ради з 17 жовтня проходить акція протесту соратників екс-губернатора Одеської області, лідера партії "Рух нових сил" Михеїла Саакашвілі і низки інших опозиційних політиків. Мітингують на підтримку так званої "великої політичної реформи".