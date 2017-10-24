Правоохоронці взяли штурмом Святошинський райсуд Києва

Правоохоронці взяли штурмом залу Святошинського райсуду Києва, де мали обрати запобіжний захід для лідера "Добровольчого руху ОУН" Миколи Коханівського.Територія довкола суду оточена силовиками. Тривають затримання тих, хто забарикадував приміщення суду.

Під час штурму було застосовано сльозоточивий газ. У приміщенні вибиті вікна.

Зазначимо, що вночі, у будівлі Святошинського райсуду, де мали обрати запобіжний захід для Коханівського, сталися сутички. Прихильники лідера ОУН почали трощити меблі та заблокували залу суду.

Нагадаємо, у Києві біля станції метро "Академмістечко" правоохоронці затримали командира добровольчого батальйону ОУН Миколу Коханівського.

Як розповів сам Коханівський, стрілянина за його участю відбулася через давній конфлікт, пов’язаний із примусовим виселенням з гуртожитку біля станції метро "Академмістечко".