АТО: на провокації ворога українські військові відповідали жорстко

Після 18 години бойовики продовжували обстріли позицій сил АТО на всіх напрямках із використанням піхотного озброєння.

Так, на Донецькому напрямку, увечері російсько-окупаційні угруповання з різних видів гранатометів та великокаліберних кулеметів били по наших опорних пунктах неподалік Зайцевого, Авдіївки, Кам’янки, Луганського та Верхньоторецького. Також наприкінці доби під кулеметним вогнем опинились оборонці Майорська та шахти Бутівка.

З цієї ж зброї, на Луганському напрямку окупанти обстріляли позиції Збройних сил України біля Кримського, Новоолександрівки. А великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю бойовики застосовували в районі Новозванівки і Попасної.

На Маріупольському напрямку, увечері під вогонь ворожих гранатометів потрапили укріплення сил АТО неподалік Мар’їнки і Старогнатівки.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 22 рази порушили перемир’я. Українські воїни 15 разів жорстко відповідали ворогу із озброєння, не забороненого мирними домовленостями. Унаслідок бойових дій один наш військовослужбовець отримав поранення.