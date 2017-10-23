Соцопитування: у виборах президента Тимошенко обходить Порошенка

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко лідирує у президентському рейтингу. Про це свідчать результати опитування Центру соціальних досліджень "Софія", повідомляють "Українські новини". Зокрема, згідно з результатами дослідження, якби вибори президента відбулися найближчої неділі, 12,9% опитаних готові були би проголосувати за голову фракції у Верховній Раді "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлію Тимошенко, 9,9% - за діючого президента Петра Порошенка, 9,5% - за голову фракції "Опозиційний блок" Юрія Бойка. Схожа картина і в партійних рейтингах.

Опитування проводилося з 5 по 13 жовтня поточного року у всіх областях України, за винятком тимчасово непідконтрольних державної влади територій Донецької й Луганської областей і анексованого Росією Криму. Усього було опитано 2005 респондентів у віці від 18 років методом особистого інтерв'ю вдома. Статистична погрішність не перевищує 2,2%.