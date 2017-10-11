СБУ затримала жінку-військовослужбовця, завербовану спецслужбами РФ

За словами Грицака, військовослужбовець мала доступ до секретної інформації і була завербована російськими спецслужбами під час відвідин країни.

"5 жовтня було затримано військовослужбовця Нацгвардії України, секретоносія, яка проходила службу на центральній базі зберігання Нацгвардії України. Ми довго радились із слідчими називати чи називати її прізвище, але, оскільки ця ситуація має значний резонанс у самій Нацгвардії, то слідчий дав мені дозвіл назвати це прізвище. Це жінка із прізвищем Радіонова. Зараз з нею проводяться активні слідчі процесуальні дії", - заявив Грицак.

Глава СБУ зазначив, що затримана передавала співробітникам російських спецслужб інформацію з обмеженим доступом, виходячи на зв'язок з російськими кураторами під чоловічими псевдонімами.

"Як вона стверджує, у неї було два псевдоніми, якими вона підписувала свої агентурні повідомлення, - це "45-ий" та "Невський". Повідомлення вона підписувала чоловічими псевдонімами, щоб приховати те, що вона жінка. Передала вона доволі значний об’єм документів, в тому числі із обмеженим доступом", - розповів він.

Як раніше повідомлялося, двох українців, які зізналися, що їх завербувала ФСБ, звільнили від кримінальної відповідальності.