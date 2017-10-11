Відсьогодні розпочинається виплата підвищених пенсій

Закон України про підвищення пенсій, ухвалений Верховною Радою та підписаний Президентом України, набрав чинності, і відсьогодні, 11 жовтня, розпочинається процес нарахування та виплат осучаснених пенсій. Про це під час засідання Уряду повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Сьогодні набрав чинності і вступив у силу закон. Ми розпочинаємо процес виплат вищих пенсій. Вся система готова», - сказав Глава Уряду.

Він підкреслив, що запроваджується нова система, яка дозволить людям «отримувати справедливі пенсії». «Наші кроки передбачають наступне: більше в Україні не буде мінімальної пенсії в 946 грн, мінімальна пенсія виросте до 1452 грн. Менше ніхто отримувати не буде. З цього місяця ми відмінили оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів. Ми це відміняємо, люди починають отримувати повну пенсію. А далі – підвищення на понад 200 грн отримають вже цього місяця понад 5,4 млн громадян. Всього ж осучаснення передбачене для понад 9 млн пенсіонерів», - сказав Володимир Гройсман.

У своєму виступі він навів конкретні приклади підвищення пенсій для конкретних громадян України, які звернулися до Уряду із проханням вирахувати розміри пенсій.

«Система сформована таким чином, аби той, хто більше працював – більше й отримував. При цьому ми забрали пенсії з рук політиків, у руки пенсіонерів. Осучаснення пенсій буде щорічним і автоматичним», - сказав Прем’єр-міністр.