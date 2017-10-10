Прикордонники виявили вкрадений «Volkswagen», що перебував у міжнародному розшуку

Минулої доби, в пункті пропуску «Доманове» прикордонники Луцького загону затримали громадянина Білорусі, який знаходився в розшуку. Під час перевірки документів нашого співвітчизника, який прямував до нашої країни, спрацювала відповідна база даних Інтерполу. В ході встановлення обставин стало відомо, що чоловік розшукується правоохоронцями Білорусі за крадіжку. Затриманого передали представникам Національної поліції.

Подібна ситуація склалась на українсько-угорському кордоні в пункті пропуску «Тиса». Під час здійснення заходів контролю на нашу співвітчизницю спрацювала міжнародна база даних Інтерполу. Як з’ясувалось, жінку розшукували правоохоронні органи України.

А прикордонники Білгород-Дністровського загону в пункті пропуску «Кучурган» виявили автомобіль «Volkswagen Phaeton», який знаходився в міжнародному розшуку. Автомобілем керував 29-річний громадянин Молдови, який прямував із сусідньої країни до Одеси. Під час перевірки транспортного засобу 2006 року випуску молдовської реєстрації спрацювала база даних Інтерполу. Правоохоронці встановили, що автівку було викрадено у 2010 році на території Іспанії.

По всім трьом випадкам повідомлено чергового Укрбюро Інтерполу в Києві. Двох громадян та викрадений автомобіль передано до Національної поліції.