У Чернігові чоловік із сокирою напав на співробітницю прокуратури в її кабінеті

У Чернігові сьогодні, 10 жовтня 2017 року, невідомий із сокирою напав на співробітницю прокуратури. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє місцеве видання ЧЕline. "Сьогодні, 10 жовтня, у приміщенні прокуратури Чернігівської області скоєно напад на прокурора. Жінку вдарили сокирою по голові у власному кабінеті", - йдеться у повідомленні. Як зазначається, прокурор викликала чоловіка сама, а він під одягом заніс невелику сокиру, якою і вдарив жінку. Як повідомив виданню речник обласної поліції Сергій Бриль, наразі зловмисника затримано, він знаходиться у міському відділі поліції. Також повідомляється, що постраждала наразі перебуває в обласній лікарні, її готують до операції.