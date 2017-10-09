МОЗ обіцяє в найближчі дні виплатити заборгованість медикам

МОЗ обіцяє в найближчі дні виплатити заборгованість медикам
Фото hzhitomir.info/news

На 1 жовтня заборгованість по зарплаті склала 81,7 млн грн.

Джерело: Відомості

"Згідно з постановою буде розподілено 559,2 млн гривень, з них 81,7 млн – це погашення заборгованості по зарплаті станом на 1 жовтня. Кошти в регіони підуть найближчими днями", - йдеться у повідомленні  прес-центру Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з інформацією структурних підрозділів МОЗ, заборгованість по заробітній платі серед медиків на кінець року становитиме 2,7 млрд гривень.

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