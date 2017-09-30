АТО: чотири українських військових отримали поранення

Після 18 години бойовики двічі обстрілювали з міномету та гранатометів позиції сил АТО поблизу Водяного. Унаслідок одного з обстрілів отримав поранення один український боєць. Ще один наш захисник отримав поранення близько 19 години під час вогневого протистояння на підступах до Березового. Крім того, наприкінці доби окупанти декілька разів застосовували великокаліберні кулемети біля Павлополя і Талаківки.

На Луганському напрямку, поблизу Новотошківського, бойовики близько 20 години випустили по нашому опорному пункту 8 мін калібру 82 міліметри та били з протитанкового гранатомету. Українські воїни жорстко відповіли ворогу. Під час цього обстрілу отримав поранення ще один боєць АТО.

На Донецькому напрямку, після ранкової вогневої активності проросійських найманців ввечері і вночі зберігалася тиша.

Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 16 разів порушили перемир’я. За добу бойовики 6 разі використали міномети калібру 120 та 82 міліметри, випустивши в бік українських військ понад 70 мін та 20 танкових снарядів. Наші військові асиметрично відповідали противнику. Унаслідок бойових дій 4 українських військовослужбовців отримали поранення різного ступеню важкості, інформує штаб АТО.