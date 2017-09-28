Пожежу на складах Калинівки локалізували

Правда, вибухи час від часу ще фіксуються, відбувається тління вогнищ.

Нагадаємо, у зоні можливого ураження перебуває три населені пункти. Практично постраждали кожен другий будинок. Сапери продовжують розміновувати двори.Є випадки місцевого мародерства. Основною проблемою є вибиті шибки та пошкоджені покрівлі. Будівельні матеріали ніхто ще не завозив. Місцева влада обіцяє, що сьогодні почне цей процес.

Нагадаємо, головний військовий прокурор Матіос причину вибухів на складах бачить у неналежному забезпеченні охорони військового об’єкту - арсенал як слід не охороняли. Хоча Кабмін виділив 16 мільйонів гривень для цих робіт.