Матіос: ніяких диверсійних груп і безпілотника не було

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос спростував версію про диверсійну групу як причину пожежі на складі військових боєприпасів під Калинівкою (Вінницька область), передає телеканал "112 Україна". "Є момент, який би я хотів відзначити. Диверсійних груп, про які говорить Facebook і інші, наслідком з вивчення матеріалів СБУ, інших правоохоронних органів на території області встановлено не було, і даних про них немає", - сказав Матіос. Він також спростував версію про безпілотний літальний апарат, звуки якого нібито чули перед початком пожежі.

"Антитерористичні навчання СБУ фактично повинні були проходити в Могильові і вони фактично не почалися. Ніяких груп ДРГ або тих, кого затримали і втік, - не було. Ми повинні встановити причину, чому так трапилося. Це неналежне зберігання, яке забезпечувалося технічними можливостями 1987 років випуску", - заявив Матіос.

Нагадаємо, пожежа на складі боєприпасів Міністерства оборони України відбулася ввечері 26 вересня. Народний депутат з фракції "Блоку Петра Порошенко" Іван Винник заявив, що в результаті детонації боєприпасів держава зазнала збитків на суму близько 800 млн доларів. Кабінет міністрів України виділив 100 млн гривень на ліквідацію наслідків вибухів. За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у результаті інциденту постраждали двоє людей, вони госпіталізовані.