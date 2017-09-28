Порошенко підписав Указ про реформування управління державою в умовах надзвичайного стану

Президент Петро Порошенко підписав Указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 вересня 2017 року «Про Концепцію реформування та подальшого розвитку системи управління державою в умовах надзвичайного стану і в особливий період».

Указом затверджено Концепцію реформування та подальшого розвитку системи управління державою в умовах надзвичайного стану і в особливий період.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова.

Рада національної безпеки і оборони України схвалила розроблений Міністерством оборони та поданий Кабінетом Міністрів України на розгляд Главі держави проект Концепції реформування та подальшого розвитку системи управління державою в умовах надзвичайного стану і в особливий період.

Кабінету Міністрів доручено забезпечити реалізацію положень Концепції реформування та подальшого розвитку системи управління державою в умовах надзвичайного стану і в особливий період.

Уряд має також щорічно, до 1 лютого, інформувати про стан реалізації Концепції реформування та подальшого розвитку системи управління державою в умовах надзвичайного стану і в особливий період.