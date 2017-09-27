Калинівка: станом на 20.00 не зафіксовано жодного випадку детонації боєприпасів

За повідомленням Оперативного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у Калинівці, починаючи з 19.00 на військовому арсеналі Озброєння Збройних Сил України не пролунало жодного вибуху. Поодинокі осередки вогню, що періодично виникають на території об’єкту одразу гасяться пожежними танками.

Водночас, заходи з ліквідації наслідків події тривають, ведеться знешкодження вибухонебезпечних предметів, працюють групи розмінування.

Понад 700 військовослужбовців Збройних Сил України залучені до ліквідації наслідків цієї події.