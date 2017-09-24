На кордоні з Польщею прикордонники виявили у підлозі мікроавтобуса майже 7 кілограмів бурштину

Учора у пункті пропуску «Рава-Руська», що на кордоні з Польщею, прикордонники Львівського загону та працівники митниці виявили 6,8 кілограмів бурштину.

Вивезти товар до сусідньої країни намагався наш співвітчизник, який їхав мікроавтобусом «Фіат» польської реєстрації. Однак під час проведення огляду за допомогою технічних засобів прикордонного контролю під декоративною обшивкою та в підлозі задньої частини вантажного відсіку автомобіля було знайдено сховок із 6,8 кг каміння необробленого бурштину. Крім того, в конструктивних особливостях автомобіля чоловік приховано перевозив понад 300 пачок сигарет без акцизних марок.

Стосовно громадянина України складено адмінпротокол, виявлене каміння, сигарети та автомобіль вилучено. Сума оцінки товару встановлюється.

Також прикордонники минулої доби у пунктах пропуску «Угринів», «Порубне» та «Краківець» виявили близько 2 тисяч пачок сигарет, прихованих в автівках, якими прямували до сусідніх країн наші співвітчизники.