АТО: ворог продовжує обстрілювати українські позиції

Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО дещо загострилась, проте залишалась контрольованою українською армією. Після 18 години російські окупанти активізували обстріли наших позицій поодиноко використовуючи при цьому міномети різних калібрів.

Так, ввечері бойовики тричі з міномету калібру 82 міліметри, гранатометів, стрілецької зброї били по нашим захисникам у районі Авдіївської промзони. Також на Донецькому напрямку під ворожий обстріл потрапили укріплення сил АТО біля Майорська та Пісків.

На Приморському напрямку з 82-міліметрових мінометів ворог відкривав вогонь на підступах до Широкиного та Павлополя. А факти застосування противником гранатометів зафіксовані біля Богданівки, Водяного, Старогнатівки.

Також неспокійно було і на Луганському напрямку. Тут ввечері і вночі бойовики тричі били з мінометів різних калібрів по наших укріпленнях на околицях Кримського. Міномети калібру 120 та 82 міліметри окупанти застосовували і біля Новотошківського.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 35 разів порушили перемир’я. В ході майже половини обстрілів наших позицій сили АТО відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед українських військових немає, інформує штаб АТО.