Французькі сенатори відвідали прифронтову зону на Донбасі

Французькі сенатори на чолі з головою групи дружби «Франція-Україна» сенату Французької Республіки Ерве Мореєм відвідали КПВВ «Майорськ», де ознайомились із процедурою перетину лінії розмежування. Також закордонні гості провели зустрічі з керівництвом військово-цивільних адміністрацій, ознайомились з роботою недержавних засобів масової інформації в регіоні. Традиційно європейські політики заїжджають у прифронтову Авдіївку — мирне місто, яке пошматувала війна, інформує міністерство оборони.

Основна мета візиту — ознайомлення з політикою безпеки і соціально-економічною ситуацією в зоні конфлікту. Особливо це стосується міст, які знаходяться на лінії розмежування. Побачене французьку делегацію вразило. Після повернення додому політики мають намір активно закликати співвітчизників до підтримки України.

На брифінгу в Краматорську Ерве Морей зазначив, що Франція послідовно підтримує цілісність та суверенітет України, ввела санкції проти Росії. Навіть — попри те, що вони негативно позначаються на сільському господарстві Франції.

Сенатори запевнили, що Франція зацікавлена у співпраці з Україною — як у суспільно-політичній, так і в економічній площині. Однак рішення щодо участі миротворців ООН на території України у французькому парламенті остаточно не прийнято. Франція за мир в регіоні, за реформи, дотримання Мінських домовленостей, безпечну роботу місії ОБСЄ.

У свою чергу, голова ВЦА Донецької області Павло Жебрівський запевнив високих гостей у тому, що війну на сході України можна завершити мирним шляхом протягом лічених місяців, якщо перекрити російсько-український кордон. І це можуть зробити миротворці ООН, але Росія пручається, її позиція — на лінії розмежування, там де працює наглядова місія ОБСЄ.

Європейських гостей запевнили, що після досягнення миру Україна стане гарним партнером для ЄС і дасть значний поштовх розвитку європейської економіки. Зокрема, Павло Жебрівський запропонував французькому бізнесу інвестувати у Донеччину, адже найкращі вкладення робляться саме у часи великих змін та перетворень.

— Мрію, щоб кожна європейська країна мала свій індустріальний парк на Донеччині. Адже демонополізація економіки області за допомогою європейських партнерів — це фундамент демократизації суспільства, — зазначив голова ВЦА.