Наливайченко: Укрзалізниця порушила законодавство Європейського союзу

"Ми з журналістами даємо чіткий сигнал: Порошенко вдався до злочинних дій", - сказав екс-голова СБУ Валентин Наливайченко. У свою чергу Тимошенко заявила про те, що корупована влада ігнорує не тільки права Саакашвілі, а загалом українських громадян, нехтує Конституцією. В Україні продовжується корумпована диктатура.

Нагадаємо, потяг на даний час продовжує стояти. Політики, які перебувають у потязі, заявили, що не збираються покидати потяг.