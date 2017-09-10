Наливайченко: Укрзалізниця порушила законодавство Європейського союзу

Наливайченко: Укрзалізниця порушила законодавство Європейського союзу

Так прокоментував дії Укрзалізниці екс-голова СБУ Валентин Наливайченко.

Джерело: Відомості

"Ми з журналістами даємо чіткий сигнал: Порошенко вдався до злочинних дій",  - сказав  екс-голова СБУ Валентин Наливайченко.  У свою чергу Тимошенко заявила про те, що корупована влада ігнорує не тільки права Саакашвілі, а загалом українських громадян, нехтує Конституцією. В Україні продовжується корумпована диктатура.

Нагадаємо, потяг на даний час продовжує стояти. Політики, які перебувають у потязі, заявили, що не збираються покидати потяг.

 

Читайте в рубриці

Всі новини рубрики

Стрічка новин

Loading...