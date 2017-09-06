АТО: ворог обстріляв українські позиції на околицях Авдіївки та шахти Бутівка

Так, з 18 години і до опівночі бойовики тричі відкривали вогонь із гранатометів у районі Лебединського, двічі – біля Водяного. Декілька разів з озброєння БМП та великокаліберних кулеметів ворог бив по наших позиціях на підступах до Старогнатівки. А факти відкриття вогню зі стрілецької зброї зафіксовані біля Гнутового та Широкиного.

На Донецькому напрямку найбільш неспокійно наприкінці доби було у районі Зайцевого. Тут за вечір і ніч бойовики 5 разів обстрілювали наші опорні пункти зі стрілецької зброї. А під вогнем з великокаліберних кулеметів опинились сили АТО на околицях Авдіївки та на шахті Бутівка.

На Луганському напрямку зберігалася тиша.

Загалом від початку доби російсько-окупаційні угруповання 32 рази відкривали вогонь по позиціях української армії. З них 20 обстрілів характеризуються як не прицільні. За минулу добу противник не застосовував міномети та інше важке озброєння. Втрат серед наших військових не має, інформує штаб АТО.