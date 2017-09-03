На західній Україні дощі та грози

Про це з посиланням на дані Укргідрометцентру повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій. "Удень 3 вересня у західних областях України сильні дощі, грози, місцями пориви вітру та шквали до 15-20 м/с, у Карпатах і на Закарпатті місцями дуже сильні дощі", - йдеться в повідомленні. Нагадаємо, раніше синоптики оголосили штормове попередження на річках Закарпатської області протягом 2 - 4 вересня 2017 року. "Уночі з 2 на 3 вересня та 3 і 4 вересня на річках Закарпатської області очікуються сильні дощі, місцями сильні зливи, грози. Очікуються підвищення рівнів води на 0,2-1,0 м (у межах корінних берегів). При сильних зливах на Закарпатті буде формуватися значний місцевий стік, швидкоплинне підвищення рівнів води на малих водотоках, у горах можливе утворення селей", - попереджали рятувальники.