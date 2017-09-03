АТО: ворог збільшив обстріли українських позицій

Наприкінці минулої доби у районі проведення АТО противник збільшив обстріли українських позицій. Після 18 години бойовики активізували вогневі провокації з використанням стрілецької зброї як на Донецькому, так і на Приморському напрямках.

Зокрема у районі Авдіївської промзони противник 4 рази обстрілював наші опорні пункти зі стрілецької зброї та гранатомету. Також увечері та вночі під ворожим вогнем двічі опинялись наші укріплення на підступах до Зайцевого та Кам’янки і тричі – поблизу Майорська.

На Приморському напрямку ворог 4 рази з гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї обстріляв наші опорні пункти біля Водяного. Крім того, факти застосування бойовиками стрілецької зброї зафіксовані на околицях Талаківки і Гнутового. А в районі Широкиного двічі бив ворожий великокаліберний кулемет.

На Луганському напрямку було відносно спокійно. Проте і тут близько 20 години поблизу Новозванівки бандити застосовували гранатомет.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 26 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Переважна більшість вогневих провокацій здійснювались зі стрілецької зброї і були не довготривалі. Втрат серед українських військових немає, інформує штаб АТО.