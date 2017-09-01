АТО: ворог обстріляв українські укріплення біля Катеринівки

Минула доба у районі проведення АТО завершилась без суттєвих змін в обстановці. Російсько-окупаційні угруповання продовжили поодинокі обстріли наших позицій, використовуючи здебільшого стрілецьку зброю.

Як і декілька попередніх днів, основна активність ворога зберігалась на Донецькому напрямку. Зокрема, майже 70 відсотків від загальної кількості добових обстрілів припадають на Авдіївську промзону, шахту Бутівка та Зайцеве.

Так, вчора після 18 години бойовики декілька разів відкривали вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів по українських укріпленнях у районі Авдіївської промзони, шахти Бутівка, Зайцевого та Пісків.

На Луганському напрямку противник обстріляв з гранатомету наші укріплення біля Катеринівки.

На Приморському напрямку наприкінці доби зберігалася тиша.

Загалом від початку доби незаконні збройні формування 24 рази відкривали провокативний вогонь по позиціях сил АТО.

Варто додати, що за нашими оперативними даними, на даний час основні зусилля противника спрямовані на підтримання готовності резервів, прихованого управління військами, удосконалення фортифікаційного обладнання та проведення заходів бойової підготовки. Ознак підготовки до наступальних дій немає.