АТО: ворог працює провокативними методами

АТО: ворог працює провокативними методами

Найбільш неспокійно було на Донецькому напрямку.

Джерело: Відомості

Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО й надалі залишилась контрольованою українською армією. 

Противник продовжив поодинокі провокативні обстріли наших позицій поблизу декількох населених пунктів уздовж лінії розмежування. 

Найбільш неспокійно було на Донецькому напрямку. Тут після 18 години бойовики з гранатометів відкривали вогонь по українських позиціях в Авдіївській промзоні та біля шахти Бутівка. А на підступах до Зайцевого і Кам’янки злочинці застосовували стрілецьку зброю і великокаліберні кулемети. 

На Приморському напрямку активність противника була зафіксована лише на околицях Водяного. Тут злочинці тричі обстріляли наші опорні пункти з великокаліберного кулемету. 

На Луганському напрямку упродовж усієї доби зберігалася тиша. 

Загалом від початку доби незаконні збройні формування 19 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Більшість обстрілів були не довготривалі і мали чітко виражений провокативний характер. Втрат серед українських бійців немає.

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