АТО: ворог працює провокативними методами

Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО й надалі залишилась контрольованою українською армією.

Противник продовжив поодинокі провокативні обстріли наших позицій поблизу декількох населених пунктів уздовж лінії розмежування.

Найбільш неспокійно було на Донецькому напрямку. Тут після 18 години бойовики з гранатометів відкривали вогонь по українських позиціях в Авдіївській промзоні та біля шахти Бутівка. А на підступах до Зайцевого і Кам’янки злочинці застосовували стрілецьку зброю і великокаліберні кулемети.

На Приморському напрямку активність противника була зафіксована лише на околицях Водяного. Тут злочинці тричі обстріляли наші опорні пункти з великокаліберного кулемету.

На Луганському напрямку упродовж усієї доби зберігалася тиша.

Загалом від початку доби незаконні збройні формування 19 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Більшість обстрілів були не довготривалі і мали чітко виражений провокативний характер. Втрат серед українських бійців немає.