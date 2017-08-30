АТО: ворог продовжує провокації

Противник продовжив поодинокі і провокативні обстріли наших позицій, використовуючи переважно стрілецьку зброю.

Зокрема, певне напруження й надалі зберігається у районі Авдіївської промзони. Тут ввечері і вночі бойовики тричі відкривали вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також на Донецькому напрямку під ворожий вогонь зі стрілецької зброї потрапили наші укріплення неподалік Зайцевого.

На Приморському напрямку російські найманці застосовували великокаліберні кулемети на околицях Водяного, Лебединського та Талаківки. Обстріли були недовготривалими.

На Луганському напрямку наприкінці доби зберігалася тиша.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 21 відкривали провокативний вогонь. Втрат серед українських військових немає.