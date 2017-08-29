Ворог обстріляв зі зброї район шахти Бутівка, Майорська та Зайцевого

Як і попередні декілька днів, неспокійно залишалось у районі Авдіївської промзони. Тут з 18 години і до опівночі бойовики тричі обстрілювали наші позиції, використовуючи гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. А близько 22 години злочинці випустили по українських укріпленнях 4 міни калібру 82 міліметри. Крім того, на Донецькому напрямку факти застосування ворогом зброї були зафіксовані у районі шахти Бутівка, Майорська та Зайцевого.

На Приморському напрямку ввечері противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів на околицях Водяного та Широкиного.

На Луганському напрямку великокаліберний кулемет і стрілецька зброя бойовиків працювали неподалік Станиці Луганської.

Загалом, за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 19 разів обстрілювали українські позиції. Враховуючи пряму загрозу життю наших військових, сили АТО 4 рази відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед українських захисників немає, інформує штаб АТО.