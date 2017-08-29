Ворог обстріляв зі зброї район шахти Бутівка, Майорська та Зайцевого

Ворог обстріляв зі зброї район шахти Бутівка, Майорська та Зайцевого

Наприкінці минулої доби незаконні збройні формування продовжили поодинокі обстріли позицій сил АТО.

Джерело: Відомості

Як і попередні декілька днів, неспокійно залишалось у районі Авдіївської промзони. Тут з 18 години і до опівночі бойовики тричі обстрілювали наші позиції, використовуючи гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. А близько 22 години злочинці випустили по українських укріпленнях 4 міни калібру 82 міліметри. Крім того, на Донецькому напрямку факти застосування ворогом зброї були зафіксовані у районі шахти Бутівка, Майорська та Зайцевого. 

На Приморському напрямку ввечері противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів на околицях Водяного та Широкиного. 

На Луганському напрямку великокаліберний кулемет і стрілецька зброя бойовиків працювали неподалік Станиці Луганської. 

Загалом, за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 19 разів обстрілювали українські позиції. Враховуючи пряму загрозу життю наших військових, сили АТО 4 рази відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед українських захисників немає, інформує штаб АТО.

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