АТО: ворог 22 рази відкривав вогонь по позиціях українських військових

Незаконні збройні формування зменшили кількість обстрілів наших позицій, не застосовували міномети та інше важке озброєння. Основні збройні провокації вздовж усієї лінії розмежування й надалі фіксуються лише у декількох точках. Авдіївська промзона та підступи до селища Водяне – це понад 60 відсотків від усіх випадків відкриття вогню за добу.

Так, на Донецькому напрямку ввечері і вночі ворог двічі застосовував гранатомети та великокаліберні кулемети у районі Авдіївської промзони. Крім того гранатомети противника працювали на підступах до Майорська та Луганського. На один із таких обстрілів, враховуючи загрозу життю наших військових, українські воїни єдиний раз за добу відкривали вогонь у відповідь.

На Приморському напрямку ввечері бандити декілька разів застосовували великокаліберні кулемети на підступах до Водяного та Лебединського.

Загалом, за минулу добу незаконні збройні формування 22 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Втрат серед наших захисників немає. У більшості випадків обстріли були не довготривалі і мали відверто провокативний характер, повідомляє штаб АТО.