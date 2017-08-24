Українці, що мають польське коріння, масово переїжджають до Польщі

Люди, що мають польське походження, щораз масовіше переселяються до Польщі. Цьому сприяє спрощення відповідних процедур і фінансова допомога. Тенденція дуже виразна: людей зі сходу, що мають Карту поляка та хочуть назавжди переїхати до Польщі, стає дедалі більше, повідомляє Польське радіо.

Про це свідчить кількість виданих дозволів на постійне перебування для таких осіб, котра, у порівнянні з минулим роком, зросла приблизно на половину. Протягом чотирьох місяців 2017 року такі дозволи на постійне перебування у зв’язку з володінням Картою поляка або із польським походженням отримали вже 4,3 тис. осіб (протягом усього 2016 року їх було 7,1 тис.).

Дедалі більше людей намагається також отримати Карту поляка. «Діє введене нами спрощення для людей із польським походженням. Вони отримують фінансову підтримку і гарантію набуття польського громадянства після року перебування [у Польщі – ред.]», - розповідає Анна Шмідт-Родзєвич (ПіС), очільниця сеймової Комісії зв’язків з поляками за кордоном.