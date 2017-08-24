АТО: бойовики у звичному режимі обстріляли українські позиції

Якщо до 19 години активність російсько-окупаційних угруповань була мінімальною, то ввечері бойовики у звичному режимі почали обстріли наших позицій.

Так, 4 рази з різних напрямків, використовуючи гранатомети і великокаліберні кулемети, найманці били по українських укріпленнях в Авдіївській промзоні. Крім того, на Донецькому напрямку, під вогонь ворога потрапили наші опорні пункти біля Зайцевого та шахти Бутівка. А близько 23 години злочинці майже годину зі стрілецької зброї обстрілювали будинки мирних мешканців Майорська.

На Луганському напрямку наприкінці доби противник двічі відкривав вогонь з 82-міліметрових мінометів у районі Новоолександрівки. Внаслідок цих обстрілів один український військовий отримав поранення. Також випадки застосування бойовиками гранатометів зафіксовані на підступах до Катеринівки і Кримського.

На Приморському напрямку бандити обстрілювали опорні пункти сил АТО на околицях Павлополя, Широкиного і Лебединського.

На більшість збройних провокацій ворога наші бійці відповідали щільним і агресивним вогнем зі зброї, не забороненої Мінськими домовленостями.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 18 разів порушили перемир’я. Один український захисник був поранений, однин отримав бойову травму.