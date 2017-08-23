Прикордонники застосували зброю, щоб зупинити авто

Учора ввечері прикордонний наряд, який ніс службу поблизу села Завосино, помітив легковий автомобіль «Volkswagen Touareg», іноземної реєстрації що рухався у бік кордону. На вимогу правоохоронців, водій не зупинився. Зважаючи на дії порушника, старший прикордонного наряду здійснив попереджувальний постріл вгору, після чого автомобіль зупинився.

Із транспортного засобу вийшли двоє невідомих осіб у стані алкогольного сп’яніння. Пасажира правоохоронці затримали, а водій сів за кермо та спробував втекти з місця пригоди. Оскільки його автомобіль був заблокований транспортом прикордонників, то правопорушник пішов на прорив, пошкодивши шлагбаум контрольного поста. Його почали переслідувати. Дорогою водій джипа не впорався з керуванням, наїхав на камінь, внаслідок чого автомобіль перекинувся.

Як з’ясувалося згодом, за кермом іномарки перебував 46-річний житель Малого Березного, в якості пасажира був його 47-річний односелець.

На місце події прибула група реагування від відділу «Великий Березний» та представники Національної поліції.

Наразі, правопорушників притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення вимог ст. 202 «Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду – виїзду» та 185-10 «Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Керівництвом загону на ГУНП у Закарпатській області надіслано повідомлення за статтею 345 Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу». Транспортний засіб передано поліції.