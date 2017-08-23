Уже 200 тисяч українців скористалися безвізом

200 тисяч українців скористалися безвізом від початку запровадження до Дня Незалежності України

Вже більше двох місяців громадяни України користуються правом безвізових поїздок до країн Європи. Літній період – це найкращий час для подорожей та мандрівок і кожного дня кількість наших громадян, які виїжджають до Європи, залишається стабільно високою. При цьому українські громадяни поряд з наземним транспортом активно використовують і авіаційний.

Напередодні святкування 26-ї річниці Дня Незалежності України правом безвізових подорожей вже скористалися 200 тисяч українців. При цьому більше 76 тисяч наших громадян використовували для подорожей авіаційний транспорт, а решта прямували через автомобільні чи залізничні пункти пропуску. Крім того, зазначимо, що в рамках безвізового режиму з країнами ЄС найбільше громадян нашої країни слідували через кордон з Польщею та Угорщиною – 90 тисяч осіб.

Всього з початку безвізу зафіксовано 57 відмов нашим громадянам у перетині кордону, переважна більшість з яких через не підтвердження мети поїздки та порушення європейського міграційного законодавства під час попередніх поїздок, інформує Прикордонслужба України.