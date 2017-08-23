Україна святкує День Державного Прапора

У Києві на Софійській площі президент України Петро Порошенко урочисто підняв державний прапор.

"Дорогий український народе! Сьогодні ми відзначаємо день державного прапора. Високо піднімаємо вгору наш державний стяг і схиляємо голови у пам’ять про тих, хто під його небесно-золотим кольором віддав життя за Україну, за її волю, за честь, славу, за народ. Теперішній рік, - час сторіччя початку української національної революції минулого сторіччя 1917 року. Наш синьо-жовтий прапор став символом Української Народної Республіки, згодом Західноукраїнської Народної Республіки. І саме під цим прапором тут на Софійському майдані 22 січня 1919 року відбулася історична злука обох молодих держав в єдину соборну країну", - сказав Порошенко, піднявши прапор.

Нагадаємо, свято встановлено згідно з указом президента від 23 серпня 2004 року для вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України.

У 2009 році було внесено зміни до цього указу й засновано щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня по всій Україні.