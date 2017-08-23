Україна, Франція, Німеччина, Росія домовились про припинення вогню з нагоди початку навчального року

Глави держав та урядів Нормандського формату – України, Франції, Німеччини, Росії провели телефонну розмову 22 серпня 2017 року.

"Вони висловили рішучу підтримку запланованому на 23 серпня ц.р. рішенню Тристоронньої контактної групи оголосити режим припинення вогню з нагоди початку навчального року. Лідери висловили сподівання, що це припинення вогню призведе до сталого покращення безпекової ситуації в інтересах школярів та всього цивільного населення Донбасу", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що "на основі сталого режиму припинення вогню лідери підтвердили персональну відданість подальшій імплементації Мінських домовленостей".

Порошенко також закликав негайно звільнити усіх українських заручників, які незаконно утримаються у полоні.