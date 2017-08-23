АТО: ворог активізував обстріли українських позицій з використанням важкого озброєння

Зокрема на Приморському напрямку бойовики двічі били з артилерії калібру 122 міліметри по наших опорних пунктах на підступах до Талаківки і Водяного. А близько 20 години ворог не прицільно випустив щонайменше 6 снарядів калібру 152 міліметри неподалік селища Водяне – у район, де взагалі немає українських позицій. Крім того, наприкінці доби під мінометний вогонь російських найманців двічі потрапили наші опорні пункти поблизу Гнутового, а з гранатометів били по околицях Павлополя.

На Донецькому напрямку напружена обстановка й надалі зберігається в Авдіївській промзоні. Тут з 19 години і майже до опівночі бандити вели вогонь по наших захисниках зі 120-міліметрових мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У відповідь українські військові накривали противника щільним вогнем. У результаті такого протистояння один наш боєць отримав поранення. Також увечері і вночі бойовики відкривали вогонь у районі Луганського, Троїцького, Зайцевого та шахти Бутівка.

На Луганському напрямку злочинці з мінометів та гранатометів били по наших опорних пунктах на околицях Новоолександрівки та Кримського. У наслідок обстрілів ще двоє українських захисників отримали поранення.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 28 разів порушили режим тиші. Троє наших військових були поранені, один отримав бойову травму, інформує штаб АТО .