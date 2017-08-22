На кордоні з Румунією прикордонники виявили безпілотник, яким переміщували контрабандну

Учора, 21 серпня, під час перевірки оперативної інформації про можливу протиправну діяльність, прикордонники відділу «Нижні Петрівці» поблизу державного кордону з Румунією виявили безпілотний літальний апарат. Жодних розпізнавальних знаків чи іншого маркування, яке б вказувало на виробника, виявлений апарат не мав. Скоріш за все, цим квадрокоптером протиправні елементи планували переміщувати контрафактну продукцію до сусідньої країни.

Наразі виявлений БПЛА доставлено до прикордонного підрозділу. Тривають заходи із пошуку ймовірних власників. За попередньою інформацією вантажопідйомність квадрокоптера складає 12-13 кілограмів, що відповідає ящику тютюнових виробів.