Український вантажний літак потерпів аварію в Африці

Український вантажний літак авіакомпанії Cavok Air зійшов зі злітно-посадкової смуги на острові Сан-Томе в Центральній Африці. Четверо членів екіпажу отримали травми. Про це повідомляє прес-служба Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами.

"29 липня 2017 року о 9:10 UTC, при виконанні рейсу за маршрутом Сан-Томе (Сан-Томе і Принсіпі) - Аккра (Гана) літаком Ан-74ТК-100 UR-CKC авіакомпанії Cavok Air, під час розбігу перед зльотом літак викотився за межі злітно-посадкової смуги та отримав суттєві пошкодження. Четверо членів екіпажу отримали легкі тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, літак зіткнувся з птахами, внаслідок чого сталася відмова двигунів. Нацбюро призначило представника України для прибуття на місце аварії і допомоги у розслідуванні.