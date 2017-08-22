АТО: ворог обстріляв українські укріплення неподалік Новоолександрівки та Станиці Луганської

Після 18 години російсько-окупаційні угруповання активізували обстріли наших позицій, використовуючи, здебільшого, міномети та гранатомети.

Основне напруження й надалі зберігається на Донецькому напрямку. В районі Авдіївської промзони бойовики з вечора і майже до опівночі, з різних напрямків, з мінометів, гранатометів, зенітної установки та стрілецької зброї вели вогонь по наших опорних пунктах. У відповідь наші бійці активно застосовували зброю на ураження, накриваючи вогневі засоби противника. В результаті цього протистояння один наш військовий загинув. Крім того, ввечері бандити тричі з озброєння БМП та гранатометів обстрілювали підступи до селища Зайцеве. А по шахті Бутівка упродовж 2 годин ворог випустив щонайменше 46 мін різних калібрів.

На Луганському напрямку противник застосовував 120-міліметрові міномети у районі Кримського та Новотошківського. Також під ворожі обстріли з великокаліберних кулеметів потрапили наші укріплення неподалік Новоолександрівки та Станиці Луганської.

На Приморському напрямку бандити двічі били з мінометів калібру 82 міліметри по українських укріпленнях біля Водяного і один раз – на підступах до Широкиного.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 30 разів порушили перемир’я. Один український воїн загинув, один – отримав поранення.