В ДНР між бойовиками і місцевим населенням сталася сутичка, є постраждалі

На тимчасово непідконтрольній Україні території Донецької області між бойовиками і місцевим населенням сталася сутичка, постраждали 6 осіб. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України в Facebook. "У з'єднаннях та частинах 1 (Донецьк), 2 (Луганськ) АК ЗС РФ тривають правопорушення, вчинені військовослужбовцями проти місцевого населення, що обумовлено збільшенням, після чергової ротації, чисельності у складі підрозділів російських окупаційних військ осіб з кримінальним минулим і низькими морально-психологічними якостями", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією розвідки, група військовослужбовців 5 окремої мотострілкової бригади (Макіївка) після надмірного вживання алкогольних напоїв спровокувала бійку з місцевими жителями, які відмовилися вшановувати їх і частувати спиртним. Наголошується, що в результаті інциденту шістьох учасників бійки, у тому числі 4 військовослужбовців, з травмами різного ступеня тяжкості доставили в міські медичні установи.