В аеропорту затримано організатора "живим" товаром (відео)

20 серпня в аеропорту «Бориспіль» оперативні співробітники Південного регіонального управління Держприкордонслужби з залученням спецпідрозділу прикордонного відомства, спільно з представниками УБЗПТЛ ГУ НП в Одеській області задокументували та припинили діяльність організатора торгівлі людьми.

З використанням обману 29-річний громадянин Китаю намагався вивезти авіарейсом «Київ-Пекін» громадянку РФ для подальшого використанням її в сексіндустрії.

На даний час організатору оголошено підозру за ст. 149 КК України «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини» та обраний запобіжний захід.