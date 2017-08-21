200 українських вчителів англійської навчатимуть тренери Британської Ради та "Cambridge English"

Очні та он-лайн тренінги для вчителів іноземної мови, пілотування нових освітніх матеріалів та моніторинг результатів – усе це передбачено проектом перенавчання вчителів іноземних мов, що пілотуватимуть новий держстандарт початкової школи. Проект здійснюватиметься у співпраці Міністерства освіти і науки України з Британською Радою в Україні, в партнерстві з Cambridge University Press та Cambridge English Language Assessment, Ґете-Інститутом та Посольством Франції в Україні.

Так, проект з англійської мови для вчителів початкових класів розрахований на декілька етапів. Перший – проведення установчих тренінгів для вчителів. Далі відбуватиметься пілотування нових навчальних матеріалів та запуск онлайн-курсу з методики викладання. Також передбачено проведення очних тренінгів для вчителів в середині навчального процесу та підсумкових наприкінці навчального року.

Впродовж усього терміну проекту здійснюватиметься постійний моніторинг результатів запровадження нового стандарту. Його проводитимуть у формі опитувань, особистих інтерв`ю з вчителями, а також відвідування уроків для отримання зворотного зв`язку і допомоги вчителям, які пілотуватимуть матеріали.

У 40-годинному установчому тренінгу, який вже розпочався 18 серпня і триватиме до 23 серпня, крім вчителів «пілотних» шкіл, візьмуть участь також 25 методистів з акредитованих інституцій післядипломної освіти INSETT. Тренери Британської Ради зосередяться на методиці викладання англійської учням перших класів, тимчасом як представники Cambridge English проведуть курс з використання нових навчальних матеріалів.

У середу, 23 серпня о 12:00, на церемонії вручення сертифікатів вчителям, що пройшли тренінг, відбудеться прес-брифінг, в якому візьмуть участь представники Міністерства освіти і науки України та Британської Ради в Україні. Щоб отримати більше інформації та акредитуватися на подію, звертайтеся до Богдана Жука, координатора комунікацій Британської Ради в Україні: bohdanzh@gmail.com, +38 (063) 984 99 30

Довідково

Відповідно до концепції «Нової Української Школи», згідно з рекомендаціями Європейського Парламенту та Ради ЄС, спілкування іноземними мовами визначено як одну з 10-ти ключових компетентностей, якими має володіти випускник відповідно до нових освітніх стандартів.

Британська Рада в Україні (www.britishcouncil.org.ua, facebook.com/BritishCouncilUkraine та twitter.com/uaBritish) стала обраним партнером Міністерства освіти і науки України у навчанні вчителів англійської мови в межах реформи середньої освіти «Нова українська школа».

Британська Рада має широкі експертні знання світового рівня у впровадженні масштабних освітніх реформ та програм розвитку педагогів і плідно співпрацює в цьому напрямку з Міністерством. Для пілотування Нового державного стандарту початкової освіти Британська Рада та «Cambridge English» - загальновизнані глобальні лідери у навчанні англійської мови - об’єднали зусилля для надання найкращого навчання вчителям «пілотних» шкіл із застосуванням сучасних технологій та передових навчальних матеріалів.

В межах пілотної програми у 2017-му році вчителі німецької та французької мов пройдуть відповідне навчання від Ґете-Інституту та Посольства Франції в Україні.