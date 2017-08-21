АТО: обстановка серйозно загострилася

Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО серйозно загострилась. Російсько-окупаційні угруповання майже удвічі збільшили кількість обстрілів наших позицій, все частіше використовуючи при цьому важке озброєння.

Найбільше гаряче ввечері і вночі було на Донецькому напрямку. Фактично з 17 години і до опівночі бандформування безперервно обстрілювали наші опорні пункти в Авдіївській промзоні. Ворог активно застосовував гранатомети і великокаліберні кулемети. А близько 18 години спочатку бив із мінометів різних калібрів, а згодом випустив 16 снарядів із переносної реактивної пускової установки Град “Партизан”. Крім того, ввечері, злочинці двічі застосовували міномети на підступах до Опитного, де отримав поранення один наш боєць. Також бойовики зі 122-міліметрової артилерії били по українських позиціях неподалік Кам’янки та Пісків.

На Приморському напрямку під ворожим вогнем з гранатометів і стрілецької зброї опинились наші укріплення в районі Водяного, Красногорівки, Павлополя, Мар’їнки й Талаківки. Крім того, демонструючи підступність і цинічність, бандити вчергове обстрілювали зі стрілецької зброї будинки мирних мешканців у місті Мар’їнка.

Наприкінці доби на Луганському напрямку активність ворога була мінімальна. Проте й тут бандити з гранатометів відкривали вогонь по наших позиціях неподалік Кримського та Новоолександрівки.

Також варто додати, що цієї ночі, аби уникнути чергової ескалації конфлікту, командування АТО запропонувало противнику посилений режим перемир’я. Спочатку представники незаконних збройних формувань погодились на дотримання режиму тиші, а вже за декілька годин самі ж його і порушили, суттєво збільшивши вогневу активність.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 47 разів порушили перемир’я. На більшість обстрілів наших позицій українські бійці відкривали щільний вогонь на ураження противника. У результаті цих протистоянь двоє українських захисників отримали поранення, ще троє – бойові травми. Втрати ворога уточнюються, інформує штаб АТО.