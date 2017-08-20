АТО: ворог активізувався вздовж усієї лінії розмежування

Минула доба у зоні АТО завершилась активізацією російсько-окупаційних угруповань вздовж усієї лінії розмежування.

Так, на Донецькому напрямку, з 19 години і майже до опівночі, бойовики обстрілювали з гранатометів і великокаліберних кулеметів наші опорні пункти в Авдіївській промзоні. Також, ввечері, під ворожим вогнем опинились українські позиції на підступах до Кам’янки, Пісків та Верхньоторецького.

На Луганському напрямку противник з гранатометів бив по Малиновому і Троїцькому. А близько 22 години бойовики застосовували міномет калібру 82 міліметри у районі Новотошківського.

На Маріупольському напрямку напруження і далі зберігається неподалік Старогнатівки. Тут, наприкінці доби, злочинці обстрілювали наші опорні пункти з мінометів та артилерії калібру 152 міліметри.

Також варто додати, що вчора, вчергове демонструючи зневагу до Мінських домовленостей, бойовики з великокаліберних кулеметів обстрілювали будинки мирних мешканців у селищі Зайцеве. А близько 19 години з гранатометів били по Мар’їнці.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 30 разів порушили перемир’я. Внаслідок бойових дій один український захисник отримав поранення, інформує штаб АТО.