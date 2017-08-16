СБУ викрила свою співробітницю, яка шпигувала на Росію

Служба безпеки викрила співробітницю херсонського Управління СБУ, яка співпрацювала з ФСБ Росії

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Правоохоронці встановили, що жінка передавала представнику російських спецслужб службову інформацію з обмеженим доступом.

"Співробітник СБУ, який погодився працювати на ворога, не уникне справедливого покарання", ‒ цитує СБУ свого очільника Василя Грицака.

Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за державну зраду. Затриману відправили під варту.

Наразі триває слідство.